رانيا محمود ياسين تنشر صورة قديمة رفقة عائلتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بصورة قديمة رفقة عائلتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وظهر في الصورة رفقة رانيا كل من الفنان محمود ياسين، الفنانة شهيرة، المؤلف عمرو محمود ياسين. علقت رانيا على الصورة: "ربنا يخلي عائلتي ويبارك في كل العلاقات يارب". وكانت أخر أعمال الفنانة رانيا محمود ياسين مسلسل "فلانتينو"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة الزعيم عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، حمدي الميرغني، من إخراج رامي عادل إمام.

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