راغب علامة مع أسرته في رحلة عائلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

قرر الفنان اللبناني راغب علامة قضاء عطلته الصيفية برفقة عائلته، بعد أن قضى فترة عزل منزلي حوالي 6 أشهر حسبما أكد، بسبب انتشار فيروس كورونا في لبنان.

ونشر "علامة" صورة تجمعه بعائلته، من مطار بيروت، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

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كما حرص علامة وأسرته على اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ارتداء "الكمامة"، للوقاية من فيروس كورونا.

وكتب راغب علامة على الصورة: "من مطار حبيبتنا بيروت، رحلة عائلية لأول مرة منذ 6 أشهر، على أمل أن تعود حياتنا إلى طبيعتها قريبًا إن شاء الله".

وشهدت لبنان مؤخرًا انفجارًا ضخمًا في مرفأ بيروت، أسفر عن وقوع عشرات القتلى ومئات المصابين.