نادية مصطفى: "عشت برعب بعد ظهور أعراض كورونا وقضيت 16 يومًا بالعزل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة نادية مصطفى أخر تطورات حالتها الصحية، بعد شعورها بأعراض فيروس كورونا، مؤكدة أنها قضت في العزل 16 يومًا، وأجرت عدة تحاليل، أكدت شفائها من "كورونا".

وكتبت نادية منشورًا، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيسبوك": "الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات بعد عزلي ١٦يوم وتأكدي بعد ٣ تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئناني على نفسي بأني خفيت، أستطيع أن أخبركم بأني عشت الأيام اللي فاتت في رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه".

وأضافت نادية: "وشكراً جزيلاً لإخواتي وعشرة عمري الغالي هاني شاكر وتوأم روحه وروحي نهلة حبيبتي، قلقتهم وشكراً استاذ علاء عامر وسؤالك عني طول الوقت، شكراً نجوى وهدية ربنا اللي خلت معنوياتي في السماء أما قالتلي رؤية أبكتني، شكراً إخواتي وعائلتي الجميلة".

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وتابعت: " شكراً لله لإنه رزقني بأولاد برغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا ٢٤ ساعة على zoom وBotim فهونوا عليا العزل ورفعوا من معنوياتى، وشكرا كتير أوي بأه لشريك حياتى اللي تفانى في خدمتي واهتم بأكلي، ودايما كنت بلمح في عينه الرعب، بس هموت وأعرف هو كان مرعوب عليا ولا مرعوب من كورونا بهزر والله، ربنا يديله الصحة ويخليهولي وبجد تسلم الشدة اللي بتبين معدن الإنسان".

واستطردت: "يا رب يخلصنا من الرعب اللي احنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلاً وليس أجلاً بقدرة كن فيكون ويحميكوا جميعاً ويحفظكوا من كل شر".

واختتمت نادية تعليقها: "حبايبي اللي كانوا بيسألوا عليا دايما وهما بس اللي كانوا عارفين مع اني عارفة وواثقة اني لو كنت قلتلكم كانت هتبقى مظاهرة حب ملهاش مثيل بحبكم كلكم".