أصالة عن ابنتها شام :"حبي لها لا حدود له"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: وجهت المطربة السورية أصالة نصري رسالة لابنتها شام الذهبي. ونشرت أصالة صورة تجمعهما، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، علقت :"حبي لها لا حدود له". ومن ناحية أخرى انتهت أصالة مؤخرًا، من تصوير غلاف ألبومها الخليجي الجديد "لا تستسلم". يُذكر أن، آخر أعمال أصالة نصري، أغنية "جيتني مكسور" التي طرحتها مؤخرا عبر قناتها على يوتيوب، وحققت نجاحاً كبيراً.

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