محمود حميدة عن شاب "الفريسكا": "لقد أخجلت الكثير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أعرب الفنان محمود حميدة عن سعادته بكفاح الشاب إبراهيم، الذي انتشر فيديو له مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يبيع "الفريسكا" على أحد الشواطئ.
ونشر الفنان محمود حميدة صورة لإبراهيم، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، علق عليها: "لقد أخجلت الكثير وشرفت أباك يا إبراهيم".
ومن ناحية أخرى، ويعرض للفنان محمود حميدة حاليًا فيلم "الغسالة" إخراج عصام عبدالحميد، بطولة هنا الزاهد، أحمد حاتم، ، بيومي فؤاد، محمد سلام.
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