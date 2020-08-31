"مفبركة".. نبيل الحلفاوي ينفي علاقته بتغريدة منسوبة له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نفى الفنان نبيل الحلفاوي علاقته بتغريدة منسوبة له، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر".

وسأل أحد المتابعين الحلفاوي: "هل دي تغريدة فعلا ليك يا قبطان ولا إيه؟ أرجوك أتمنى الرد من حضرتك"، وكانت التغريدة المنسوبة للحلفاوي تقول: "فايلر أيامه قربت وإحنا جمهورنا مش قليل عشان تقول علينا بتوع بلاي ستيشن ومبنفهمش كورة، إوعى تنسى إنك جاي من قهاوي سويسرا، يلّا.. أرزاق".

ورد الحلفاوي: "واضح طبعا إنها مفبركة، الأفاتار والاسم ما بيبقوش على اليمين، ومش عامل كوت ريتويت للتويتة نفسها، مش حاطط لينك ليها، وبعدين أسهل حاجة إنك تدخل على حسابي للتأكد".

جدير بالذكر أن الفنان نبيل الحلفاوي، يشارك في بطولة مسلسل "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وخالد الصاوي من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.