فريق "شوية فن" يعود من جديد على مسرح ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبد المنعم الصاوي من جديد فرقة "شوية فن"، وذلك يوم الأربعاء المقبل، على مسرح قاعة النهر الساعة الثامنة مساءً. مساءً. وتعتمد فرقة "شوية فن" فى أغانيها على الموسيقى المصرية المعاصرة التى يلحنها ويؤلفها Advertisements قائد الفرقة الفنان "جو" الذى يهتم بمزج كلماته ورباعياته بالألحان الجديدة والمعاصرة. قائد الفرقة الفنان "جو" الذى يهتم بمزج كلماته ورباعياته بالألحان الجديدة والمعاصرة. وقدمت الفرقة أكثر من 10 حفلات على مسرح الساقية بالإضافة إلى حفلاتها التابعة لصندوق التنمية الثقافية.

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