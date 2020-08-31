الأربعاء.. حفل شعري يجمع كل من يوسف عبدالخالق وحبيبة متولي بالساقية

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفلًا شعريًا لكل من يوسف عبدالخالق وحبيبة متولي، وذلك يوم الأربعاء المقبل 2 سبتمبر، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرح النهر.
يشار إلى أن يوسف عبدالخالق عبدالله طالب كلية طب بيطري جامعة القاهره قام بعدد من الحفلات الشعريه بالربع الثقافى و ساقية الصاوي بدأ مشواره بالكتابه منذ ٢٠١٧، وبانتظار صدورديوانه الأول فى معرض الكتاب ٢٠٢١.
حبيبة متولي محمد، طالبة بكلية الآداب جامعة القاهرة، قامت بعمل بعض الحفلات بمكتبة ٦ أكتوبر و مسرح الجامعة وحضور الايفنتات الخاصة بالشعر ومنهم بمستشفي 57357 في إحياء ذكرى الشاعر عبدالرحمن الأبنودي.
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