قررت محكمة جنح العجوزة برئاسة المستشار عمرو مصطفى، وأمانة سر محمد عبدالحكيم، بمعاقبة كل من المطرب إيساف ورئيس مجلس إدارة شركة للأمن والحراسة، بالحبس 6 أشهر وبكفالة ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامهما بضرب ضابط سابق وأستاذ جامعي وإحداث إصابتهما بداخل أحد المطاعمالشهيرة بمنطقة العجوزة.
وتستعرض "بـوابـة الـوفـد" لمتابعيها معلومات لاتعرفها عن إيساف:
إيساف جبل ولد في (23 أكتوبر 1977) في القاهرة.
شارك في برنامج المسابقات الغنائية "ستار ميكر" في نسخته الثانية.
حققت أغنيتا "زى غيرها، عاشق بحب" نجاحًا، احتلتاغنيته "عاشق بحب" المركز الأول في سباق الراديو لمدة 8 اسابيع متتالية.
ثم صدر له في 4 أبريل 2007 البوم غنائي حمل عنوان "معاه قلبي" ضم مجموعة من الأغاني محققه نجاحًا رغم عدم تصوير أي من اغنياته.
طرح ألبومان ووهما "معاه قلبي، الحقيقة".
كما قدم أعمال سينمائية وتليفزيونية وهي "كازانوفا، الحكاية فيها منة، عايشين اللحظة، فض اشتباك، نونه المأذونة، جبل الحلال".
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حبسه 6 أشهر.. معلومات لاتعرفها عن إيساف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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