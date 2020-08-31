يستأنف الإعلامي عمرو أديب حلقات برنامج «الحكاية»، الذي يذاع عبر قناة MBC مصر؛ وذلك بداية من الجمعة المُقبلة في تمام العاشرة مساءً. تمام العاشرة مساءً. ومن المقرر أن يعود عرض برنامج "الحكاية .. مع عمرو أديب" كالمعتاد يوميًا من الجمعة إلى الإثنين. أديب" كالمعتاد يوميًا من الجمعة إلى الإثنين. يتضمن البرنامج باقة من الفقرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفنية المختلفة في الشكل والمضمون، كما يهتم البرنامج بتفسير وتحليل الأحداث اليومية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمعة.. عمرو أديب يستأنف حلقات برنامج الحكاية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.