السيناريست عصام محمود ينتهي من كتابة فيلم "حلم النهاية"

انتهى الكاتب والسيناريست عصام محمود من كتابة فيلمه الجديد الذى يحمل عنوان حلم النهاية، والذى يتحدث فيه عن بداية ظهور ڤيروس كورونا وكيف واجه جيش مصر الأبيض هذا التحدي الذى مازال العالم يعاني منه حتى الآن.
وبذل السيناريست عصام محمود مجهود جبار في كتابة سيناريو فيلمه الجديد مما كان سببا في تردده علي الكثير والكثير من مستشفيات العزل حتى يتمكن من وضع اللمسات الأخيرة التي يوضح فيها حقيقة التحدياتالتي بذلها الأطباء.
أوضح أن فكرة الفيلم جاءت بسبب إهمال بعض المواطنين بالتعليمات والإرشادات الطبية للتعامل مع فيروس كورونا، لكي تساعد الأطباء في مهمتهم المقدسة، وأيضا الفيلم سيكون به بعض الإرشادات لتوعية المواطنين بهذا الفيروس، حيث يتضمن الفيلم السلوكيات السلبية والإيجابية لتعامل المواطنين مع كورونا.
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