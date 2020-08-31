يقدم فريق "كاريزما" حفلًا غنائيًا جديدًا، مساء غدًا الثلاثاء، 1 سبتمبر، وذلك بساقية عبدالمنعم الصاوي على مسرح النهر فى تمام السابعة والنصف. تمام السابعة والنصف. ومن المقرر أن يقدم الفريق مجموعة أغاني مصرية متنوعة معاصرة تحاكي حياة الشباب فى هذه الآونة. حياة الشباب فى هذه الآونة. Advertisements يذكر أن قامت كاريزما بالغناء ببعض الحفلات الصيفية بالإسكندرية ورأس سدر، كما قام الباند بالغناء ببعض المراكز الثقافية التابعة للهيئة العامة للثقافة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر غدًا.. فريق "كاريزما" يحيي حفلًا غنائيًا بساقية الصاوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.