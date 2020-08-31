فيديو يشعل مواقع التواصل..مصرية تعتدي على ضابط شرطة وتمزّق رتبته

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 5 دقائق

أشعل مقطع فيديو مواقع التواصل الإجتماعي في مصر ، بعد اعتداء مستشارة على ضابط أمن ومزقت رتبته العسكرية إثر مشادة دارت بينهما .

نشبت مشادة كلامية بين ضابط شرطة ومواطنة ادّعت أنّها “مستشار بالأمم المتحدة” في محكمة مصر الجديدة بالعاصمة المصرية القاهرة.

الواقعة التي تمَّ توثيقها بالفيديو لاقت انتشاراً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة، إذ اعتدت فيها هذه المواطنة على الضابط وهو برتبة مقدم بالسب وتمزيق رتبته.

وأظهر الفيديو أن الضابط طالب المواطنة بارتداء الكمامة -إجراء متبع في جميع المصالح الحكومية- فما كان منها إلا الحديث معه بطريقة غير لائقة ومتعالية والاعتداء عليه.

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وقالت المواطنة في المقطع المصوّر: “أنا مستشار وعضو أمم متحدة”، غير إنها رفضت إبراز الكارنيه الخاص بها عندما طالبها الضابط بذلك قائلة: “والله ما هتاخد كارنيهاتي”.

ومع تماديها في الحديث رد الضابط: “أنا هضطر أجيب شرطية وأكلبشك”، فما كان منها إلا أن سبته بألفاظ نابية، فنزع الهاتف المحمول من يدها، فردت بتمزيق رتبته.

وأثار الفيديو غضباً كبيراً، إذ أدان غالبية رواد مواقع التواصل الاجتماعي الطريقة التي تتحدث بها هذه المواطنة واعتدائها على الضابط.

وكتب حساب باسم “نجلاء فتحي”: “الضابط يطلب منك ارتداء الكمامة وهذا لمصلحتك.. إذا كنت مستشارة فعلاً لكنت ارتديت الكمامة”.

وطالب مغردون بإحالتها إلى المحاكمة، ومنهم “شريف الزكم”، الذي كتب: “دي تتحبس عشان تبقى تحترم القانون”.