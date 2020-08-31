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كورونا يدفع عملاق الأغذية العالمي “نستله” لدخول مجال الأدوية

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 4 دقائق

شعار شركة نستله

من المتعارف أن الشركة السويسرية العملاقة نستله تعتبر من العلامات التجارية العالمية في مجال الأغذية المعلبة والمشروبات منذ تأسيسها عام  سنة 1866 .

ولكن في ظل تراجع الطلب على السلع الاستهلاكية بفعل تفشي فيروس المستجد ، اتفقت شركة الأغذية السويسرية العملاقة نستله على شراء شركة أميون ثيرابيوتيكس لأدوية الحساسية مقابل 2.6 مليار دولار، لتضيف إليها شركة رائدة في مجال أدوية الحساسية.

ووفقا للاتفاق ستدفع نستله التي تنتج مشروب نسبريسو 34.50 دولار مقابل كل سهم من أسهم الشركة الأمريكية التي تعمل في مجال التكنولوجيا الحيوية وهو ما يزيد بنسبة 174 % عن سعر السهم في ختام تعاملات يوم الجمعة الماضي بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الإثنين.

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يأتي ذلك في حين تتوسع شركة نستله في مجال منتجات العناية الصحية مع تقليص أنشطتها في المجالات الأبطأ نموا مثل قطاع الحلوى في الولايات المتحدة.

يذكر أن عقار بالفورزيا الذي تنتجه أميون هو الدواء الوحيد المعتمد من جانب إدارة الغذاء والعقاقير الأمريكية للمساعدة في تقليل تكرار وحدة الحساسية للفول السوداني لدى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و17 عاما بحسب بيان نستله.

وذكرت نستله أن قيمة الصفقة تبلغ 2.6 مليار دولار، حيث تمتلك الشركة السويسرية بالفعل 26 % من أسهم الشركة الأمريكية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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