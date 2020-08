صورة جديدة وصادمة للنجمة العالمية “أديل” بعد تغير شكلها

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 35 دقيقة

لا تزال صور النجمة العالمية “أديل” تثير الضجة مع كل صورة تنشرها صاحبة الصوت الملائكي على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما بعد خسارتها وزنا كبيرا جدا، الأمر الذي أثار ضجة إعلامية بعد أن فاجئت الناس بشكلها الجديد منذ فترة والذي لاقى استحسانا جماهيريا، بينما شعر قسما آخرا أن أديل قد خسرت شيئا من هويتها التي خرجت بها للعالم والتي قدمت بها نفسها.

وأديل، البالغة من العمر 32 عامًا ، أحبت أن تشارك متابعيها بصورة يبدو أنها التقطت في العام الماضي كإشادة بحدث تم إلغاؤه في المملكة المتحدة هذا العام … كرنفال Notting Hill السنوي ، الذي يشارك فيه الناس بأزياء غريبة الأطوار.

وكتبت معلقة على الصورة التي توضح مدى التغيير في شكلها Happy what would be Notting Hill Carnival my beloved London ????????????????”

ولدت الفنانة والمغنية والكاتبة أديل في 5 مايو 1988 في توتنهام، شمال لندن، وهي التي حققت شهرة عالية منذ أن انطلقت بموهبتها الراقية مجال الغناء. ترشحت اديل للعديد من الجوائز وكانت معظمها عن فئة “أفضل فنان جديد”. فأديل هي الفنانة البريطانية أو الأوروبية الوحيدة التي حصلت على الأسطوانة الالماسية في الولايات المتحدة في أقل من سنتين، وألبوماتها هي أكثر الألبومات حصولا” على شهادات موسيقية في تاريخ بريطانيا بـ 16 أسطوانة بلاتينية. وأكثر الألبومات مبيعا” خلال القرن الواحد والعشرين في بريطانيا.