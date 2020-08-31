مفاجأة كبيرة يحضرها محمد رمضان مع هذا النجم العالمي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ 49 دقيقة

يتحضر جمهور النجم المصري محمد رمضان لاستقبال مفاجأة نجمهم المفضل الذي عبر عنها بجملة قصيرة بعد اجتماعه بالنجم الفرنسي العالمي ميتر جيمس في دبي، حيث نشر صورة لهما وكتب عليها “انتظروا المفاجأة الكبرى” وتوقع جمهور رمضان أن تجمع نجمهم المفضل بالنجم جيمس أغنية وفيديو كليب .

وشوّق الفنان المصري، محمد رمضان، جمهوره، لمفاجأة سيطرحها خلال الفترة المقبلة، وذلك أثناء زيارته الحالية لإمارة دبي الخليجية.

وكتب محمد رمضان على الصورة بالإنجليزية: “استعدوا للمفاجأة الكبرى”.

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وذكرت تقارير مصرية محلية أن رمضان انتهى من تسجيل أغنية تجمعه بالمطرب الفرنسي، ميتر جيمس، وصُورت وسُجلت بالمغرب، وستطرح قبل شهر رمضان، ومن المقرر أن يغني فيها رمضان باللغة الفرنسية.

يشار إلى أن ميتر جيمس قدم محمد رمضان على المسرح أمام جمهور حفله بالمغرب، الذي أقيم بتاريخ 29 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

من ناحية أخرى، حققت أحدث أغنيات محمد رمضان “تيك توك” أكثر من 15 مليون مشاهدة عبر قناته الرسمية على “يوتيوب”، بعد أن طرحها في 16 يوليو/ تموز، وهي كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع موسيقي سوبر ساكو، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج محمد رمضان.

ولد محمد رمضان في 23 مايو 1988، بمحافظة قنا بحسب تصريح والده وبعض المصادر، وهاجرت أسرته إلى محافظة الجيزة، إلا أنه ذكر في مقابلة تلفزيونية أنه ولد في الجيزة، وأن والده من قنا. محمد هو الأصغر بين إخوته. عندما كان في الصف الإعدادي، نجح في الانضمام لمدرسة الكرة بنادي الزمالك، لكن عندما التحق بمدرسة السعيدية الثانوية، ترك كرة القدم للتفرغ للتعليم. بدأ التمثيل مبكرا في مسرح المدرسة وشاهده الناقد أحمد عبد الحميد، وكتب عنه بجريدة الجمهورية، وأقنع أمه بأن يواصل تعليمه في المعهد العالي للفنون المسرحية.