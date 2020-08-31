بوسطن يحسم مواجهته الأولى مع تورونتو

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 31 أغسطس 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

ذكرت وكالة (ا ف ب) ان بوسطن سلتيكس حسم مواجهته الأولى ضد تورونتو رابتورز حامل اللقب في الدور الثاني من “بلاي أوف” دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (نصف نهائي المنطقة الشرقية) في مصلحته 112-94.

وتألق في صفوف بوسطن كل من جايسون تاتوم وماركوس سمارت بتسجيلهما 21 نقطة مع 9 متابعات للأول، وأضاف كيمبا ووكر 18 نقطة و10 تمريرات حاسمة ودانيال ثيس 13 نقطة مع 15 متابعة.

وتقدم بوسطن بسرعة 11-3 بينها 5 نقاط لجايلين براون، قبل ان يوسع الفارق إلى 25-13 بعد مرور 7 دقائق، عندما ارتكب صانع ألعاب تورونتو رابتورز الكاميروني باسكال سياكام خطأه الفني الثالث.

وأنهى بوسطن الربع الأول، متقدماً بفارق 16 نقطة (39-23) بفضل 10 نقاط لماركوس سمارت و9 نقاط لبراون.

وقلص رابتورز الفارق إلى 9 نقاط في الربع الثاني، لكن بوسطن عاد وتقدم بفارق أكثر من 20 نقطة في مطلع الربع الثالث وحافظ على تقدمه حتى النهاية.

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وكان كايل لاوري أفضل مسجل في صفوف حامل اللقب برصيد 17 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة، علماً أنه عانى من آلام في كاحله الأيسر، وأضاف البديل الإسباني سيرج إيباكا 15 نقطة وسياكام 13 نقطة.

وكان الفريقان يخوضان أول مباراة لهما منذ الاحد الماضي، علماً ان الدوري توقف على مدى ثلاثة أيام منتصف الأسبوع بسبب قرار مقاطعة المباريات احتجاجاً على حادثة كينوشا في ويسكونسن، حيث أطلق أحد عناصر الشرطة النار على رجل صاحب بشرة سمراء غير مسلح يدعى جايكوب بليك.

وعلق مدرب بوسطن براد ستيفنس على هذه الحادثة بقوله قبل المباراة: “ثمة قلوب جريحة في مختلف انحاء البلاد. كان الامر رائعا التواجد مع اللاعبين خلال هذا الأسبوع ومميزاً للعمل معهم بشكل يومي”.

وأشاد ستيفنس بسمارت، قائلاً: “ماركوس اليوم كان لا يصدق. كل لاعبينا لعبوا بشكل رائع وحماس كبير. علينا فقط تحسين بعض الأشياء”.

في المقابل، قال لاوري: “لم نلعب بشكل جيد بما يكفي لتحقيق الفوز. كان يتعين علينا القيام بالتغطية الدفاعية بشكل جيد، وأن نترجم محاولاتنا بشكل أفضل”.