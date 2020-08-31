تراند اليوم : نادية مصطفى تعلن تعافيها من كورونا .. الف حمد الله على السلامة

أعلنت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تعافيها من فيروس كورونا “كوفيد – 19” بعد 16 يوما فى العزل، مؤكدة أنها عاشت الأيام الماضية فى حالة رعب بعد ظهور أعراض الفيروس، قائلة: “اطمنت على نفسى إنى خفيت”.

وقالت نادية، عبر حسابها على فيس بوك: “الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلى 16 يوما وتأكدى بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى”.