تراند اليوم : بفستان مفتوح الصدر .. رانيا يوسف بتصبح علي الجمهور – اتفرج

نشرت الفنانة رانيا يوسف، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام” بإطلالة جذابة.

وظهرت رانيا يوسف، بفستان جذاب باللون البينك، من دون أكمام أبرز جمالها ورشاقتها مع قبعة انيقة

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف في المكياج على اللون الأسود للعيون، ووضعت أحمر شفاه باللون البينك الهادئ.

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وتركت رانيا يوسف شعرها الأسود الطويل منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة تتناسب مع ظهورها

يذكر أن آخر أعمال الفنانة رانيا يوسف مسلسل “مملكة إبليس” الذى يشاركها البطولة فيه كل من غادة عادل وإيمان العاصى وصبرى فواز وتأليف محمد أمين راضى وإخراج أحمد خالد موسى.

كما تقوم الفنانة رانيا يوسف بتصوير مسلسل بعنوان “شارع 9” الذى من المقرر أن يعرض خلال الأيام القليلة المقبلة.