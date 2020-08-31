«الهاربة من المتحف» سوسن بدر تتألق من جديد بـ«لوك» فرعوني مبهر.. صور

رنا صلاح الدين - لملامها الفرعونية الاستثنائية، وصفها المخرج المصري الراحل شادي عبدالسلام بـ«الهاربة من المتحف»، إنها النجمة سوسن بدر التي عادت وابدعت من جديد في جلسة تصوير شديدة التميز، ظهرت فيها بـ«لوك» فرعوني مبهر، صالح مجلة elle العالمية في نسختها العربية.

سوسن شاركت محبيها ومتابعيها بصور من احدث جلسة تصوير خضعت لها، ظهرت فيها بطلّة فرعونية مبهرة، جسدت فيها امرأة تعزف ناي، وهي جلسة مستوحاه من أعمال الفنان المصري علاء أبوالحمد الذي يقدم لوحات ذات طابع مصري، حيث تصدرت النجمة المصرية ترند مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تبادل صورها النشطاء معربية عن شدة اعجابهم وانبهارهم بقدرة الفنانة على تجسيد المرأة الفرعونية بملامحها المصرية البارزة.

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من ناحية أخرى، تنتظر سوسن بدر عرض فيلمها الجديد «إلا أنا» الذي تشارك في بطولته أمام تامر حسني، حلا شيحة، ماجد الكدواني، وغيرهم، والعمل تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، في الوقت الذي تستعد فيه لدخول تصوير فيلمين جديدين هما؛ «ثانية واحدة» أمام دينا الشربيني ومصطفى خاطر ومحمود حميدة وويزو وعلا رشدي وعدد من ضيوف الشرف والفيلم من تأليف مصطفى حمدي وإخراج أكرم فريد.

بالإضافة لفيلم «بلالين» أمام كندة علوش، باسم سمرة، محمد سلام، هدى مجد، علا رشدي، أحمد كمال، وغيرهم، والفيلم تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد.