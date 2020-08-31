أول صورة لياسمين صبري داخل سيارتها الجديدة.. والجمارك توضح سبب اعفائها من ضريبة الوارد

رنا صلاح الدين - حالة جدل كبيرة اثيرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد انتشار صورة من تصريح تخليص جمركي لسيارة «رولز رويس» «كابروليه» باسم النجمة المصرية ياسمين صبري، حتى أن الأمر وصل إلى اصدار مصلحة الجمارك المصرية بياناً توضيحاً وبالتفاصيل حول البيان الجمركي للسيارة.

البيان جاء فيه؛

1-تم تسجيل البيان الجمركي رقم 2544 بتاريخ 19/ 8 2020 بإسم السيدة/ ياسمين أشرف مدحت ابراهيم صبري ومشمولة طبقا للمعاينة سياره ماركه رولز رايس داون موديل 2020 السعه اللتريه 5600 ( 12 ) سلندر منشأ إنجلترا الشحن من ميناء ليماسول قبرص.

٢- تم قبول القيمة بمبلغ 6113545 جنيها كما تم وضع البند الجمركي 8703249090

٣- الفئة الجمركية 135٪ ضريبة الوارد + 8.5٪ رسم تنمية +30٪ ضريبة جدول +14٪ ضريبة قيمة مضافة.

٤- تم تقديم شهاده يورو 1 رقم 353199 موضح المنشا Ec إتحاد أوروبي بغرض تطبيق اتفاقيه الشراكة المصرية الاوروبية

٥- تم تطبيق الإتفاقية بمعرفة موظف الاتفاقيات وبالتالي اصبحت السيارهة معفية من ضريبه الوارد بالكامل ومبلغ الاعفاء يعادل 8314421 جنيها.

٦- تم سداد الرسوم وبياناتها كالتالى:

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رسم تنمية 8.5٪ بقيمة519651.21 جنيها+ 30٪ ضريبة جدول +14٪ قيمه مضافه 3197200،63 جنيه+ رسوم إضافية 285،20 جنيه

اجمالي الرسوم المسددة على البيان الجمركى 3717137،20 جنيها، وبالتالى فإنه السيارة معفاة من الرسوم الجمركية طبقا لإتفاقية الشراكة المصرية الأوربية.

ورغم الانتقادات التي اثيرت حول رفاهية الحياة التي تعيشها ياسمين بعد زواجها من رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة، وتعمدها استعراض كل ما هو ثمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضربت الفنانة بهذه الانتقادات عرض الحائط، ونشرت أول صورة لها من داخل سيارتها الجديدة، واكتفت بالتعليق برمز لقلب.

يُذكر أن ياسمين صبري احتفلت أبريل الماضي بعقد قرانها على رجل الأعمال المصري أحمد أبوهشيمة فى أجواء عائلية بسيطة، بحضور أفراد الأسرتين فقط، نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحدمن انتشار فيروس “كورونا ” المستجد، وهو الزوج الثاني في حياة الفنانة التي سبق لها الزواج من طبيب مصري.

من ناحية أخرى، شاركت ياسمين صبري في مارثون دراما رمضان ببطولة مسلسل «فرصة ثانية» أمام أحمد مجدي، آيتن عامر، محمود البزاوي، إدوارد، هبة مجدي، نهال عنبر، محمد دياب وعمر الشناوي، والعمل من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، إخراج مرقس عادل.

وعلى مستوى السينما كان فيلم «هنا وسرور» آخر ما قدمته، وقد شاركت في بطولته أمام محمد امام، مها أبوعوف، عماد رشاد، ريم عبدالقارد، مصطفي خاطر وغيرهم، والعمل من تأليف مصطفي صقر، وإخراج حسن المنباوي.