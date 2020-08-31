هكذا احتفل محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته.. شاهد

رنا صلاح الدين - احتفل النجم المصري محمد رمضان بعيد ميلاد زوجته نسرين، وحرص على مشاركة الفانز أجواء احتفاله بصورة جديدة تجمعه بها.

رمضان هنأ زوجته بتعليق كتب فيه: «عيد ميلاد سعيد يا كل حاجة في حياتي»، حيث تلقى الفنان المصري تهاني متابعيه، متمنيين لزوجته عام جديد ملئ بالسعادة، وللثنائي حياة زوجية مليئة بالحب والنجاح.

يُذكر أن محمد رمضان تزوج مرتين، الأولى عام 2008 واستمرت لمده 4 سنوات، وانتهت بالانفصال عام 2012 بعد أن رزق بابنته الكبرى «حنين»، وفي نفس العام تزوج من «نسرين عبد الفتاح» ورزق منها بطفلين، «علي» و«كنز».

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من ناحية اخرى، طرح محمد رمضان حديثاً كليب جديد لأغنية بعنوان «تيك توك»، والتي تعاون مفيها مع مغني الراب الأمريكي سوبر ساكو، والأغنية من كلمات وألحان فرغلي بلاكس، وتوزيع سوبر ساكو، والكليب من إخراج حسام الحسيني.

رمضان أعلن عن تأجيله لمسلسل «الإمبراطور» الذي كان من المقرر أن يشارك به في المارثون الرمضاني المقبل، ويقدم فيه سيرة الفنان المصري الراحل أحمد زكي، في الوقت الذي كشف فيه عن تجهيزه لمسلسل جديد بعنوان «موسى».

مسلسل «البرنس» كان العمل الذي شارك به محمد رمضان في مارثون دراما رمضان 2020، وقد شارك في بطولته أمام نور اللبنانية، روجينا، أحمد زاهر، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، عبدالعزيز مخيون، ريم سامي، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، أنعام الجريتلي وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجي.