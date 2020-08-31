مؤلف "اختراع" يؤكّد أن اسم الأغنية اختياري مع تامر حسني

احتلت أغنية "اختراع" التي قدمها المطربان محمود العسيلي وتامر حسني "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ساعات قليلة من طرحها وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول.

وقال راؤول، إنه عرض الأغنية على المطرب تامر حسني، وهو من اقترح أن تكون دويتو غنائي، لافتا إلى أنه تلقى ردود أفعال قوية جدا عن الأغنية، مؤكدا أن اختيار الاسم كان مشتركا.

وأضاف: "كثيرون هنأوني بنجاح الأغنية منهم أصدقاء وأساتذة ومطربون منهم الشاعر عمرو يحيى؛ الملحن سامر أبوطالب؛ توما؛ الشاعر أمير طعيمة؛ والشاعر محمد عاطف؛ والفنانة رنا سماحة؛ الفنانة هايدي موسى؛ والفنان مينا عطا؛ والفنانة راندا البحيري؛ والفنانة ريم البارودي؛ وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز؛ والفنانة سمية الخشاب".

وأعرب عن سعادته كون أغنية اختراع هي "هيد" الألبوم، متمنيا تكرار التعاون مع تامر حسني والعسيلي مجددا في أغنيات أخرى، لافتا إلى أن وقت نزول الأغنية مناسب جدا والسوق كله متعطش ومفتوح.

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وعن تعاونه مع الكينج محمد منير، قال: "إنه لأول مرة يتعاون مع الكينج محمد منير في أغنية ضمن ألبومه الجديد تحمل طابع التفاؤل والبهجة، وهى من توزيع عمر إسماعيل، ومن المقرر أن يتم طرحه ضمن أحداث ألبومه الجديد خلال هذا العام"، معربا عن سعادته بالتعاون مع الكينج.

وعن آخر أعماله، قال: "قدمت منذ أيام قليلة مع المطربة الشابة هايدي موسى أغنية جديدة لها بعنوان عيشها، وهي من كلماتي وألحان محمد فخراني، وتوزيع وميكس محمد الشاعر، وماستر توما، وإنتاج محمد شعبان، وهناك عدد من الأغنيات مع المطربة رنا سماحة؛ وعدد آخر من الأغنيات في الفترة المقبلة مع كبار النجوم".

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