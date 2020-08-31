أنغام تطرح أغنية رومانسية بعد انفصالها والجمهور يقارنها بأصالة

يبدو أن المطربة المصرية أنغام، لم تتأثر بطلاقها من زوجها السابق الموزع الموسيقي المصري أحمد إبراهيم، ووفق المتابعين فقد استند غالبيتهم للأغنية التي طرحتها أنغام اليوم عبر قناتها على موقع الفيديوهات "يوتيوب" والتي حملت عنوان "بحبك وبرتاحلك" حيث أكدوا أنها تعيش حياتها دون أي أزمة انطلاقًا من لون الأغنية الرومانسي.

وطرحت أنغام الأغنية وسط تفاعل واسع بين متابعيها الذين أكدوا أنها تأتي في أعقاب أزمات تعرضت لها مؤخرًا، لكنها أثبتت قوتها بتلك الأغنية، حيث ظهرت أنغام في الكليب بإطلالات صيفية بينما تم تصوير الكليب كاملًا على شاطئ البحر كي تتوافق الأجواء مع كلمات الأغنية.

ولم يتوقف الأمر عند طرح الأغنية للتأكيد على أنها في حالة مزاجية ومعنوية جيدة حيث قررت أنغام أيضًا الانضمام لتطبيق "تيك توك" وروّجت عليه لأغنيتها من خلال طرح البروموهات الدعائية عليه داعية الجمهور لمشاهدته عند طرحه رسميًا ومتابعتها عبر التطبيق غير أنها لم تنشر مقطعا يتناسب مع أجواء التطبيق حتى الآن كما جرت عادة النجوم والنجمات.

وتطرق عدد من المتابعين لعقد مقارنة بين أنغام وأصالة، فالثنائي يعيشان نفس الحالة في مسألة الطلاق، فالأولى انفصلت عن زوجها أحمد إبراهيم والثانية انفصلت عن زوجها المخرج المصري طارق العريان ولكن كان انفصال أصالة متسببًا في أزمة لها كونها لم تمر من الحالة النفسية التي تعيشها بسهولة واتضح هذا في أغانيها وخاصة أغنية "شامخ" فضلًا عن تصريحاتها على العكس من أنغام.

وكان للبعض وجهة نظر في عقد تلك المقارنة حيث رأوا أنها ليست منصفة كون أنغام لم يكن بينها وبين أحمد إبراهيم سنوات زواج طويلة مثل أصالة وطارق العريان فالثنائي الأول تزوجا لمدة سنة سادها بعض الخلافات وبالتالي لم تُخلق أجواء "العِشرة" بينهما عكس الثنائي الثاني فقد تزوجا طيلة 14 عامًا تخللها العديد من النجاحات والأفراح بينهما ونتج عن زواجهما أبناء.

وانتقد عدد من المتابعين أنغام بسبب ملابسها التي ارتدتها في الكليب حيث رأوا أنها على العكس من طبيعتها تمامًا مسترجعين أجواء أغانيها المتميزة مثل "حالة خاصة جدًا".

كليب أغنية "بحبك وبرتاحلك" من كلمات صابر كمال ولحن إيهاب عبدالواحد وتوزيع تميم ووتريات هاني فرحات والكليب من إخراج عادل جمال، ومن كلماتها: "أنا أنا أنا.. أنا بحبك.. أنا أنا أنا.. أنا بحبك.. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح وعشان طيب وأمين وصريح.. جربتك في الضيق والشدة بس لقيتك راجل بصحيح.. أنا بحبك وبرتاحلك علشان انت مريح يا أعز ما الأيام جابت.. يا شمس عمري اللي ما غابت.. الناس تميل وألقاك ثابت ما يهزك ريح".

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ومن بين التعليقات قول سندريلا ساسو: "الأغنية مبهجة لايقة مع جو الصيف؛ تغيير لمود الكلاسيك اللي اتعودنا منه على انغام وفي نفس الوقت محتفظة بشخصيتها وده اللي بيميزها إنها مهما غنت بتغني بشخصيتها هيا، أحلى شي في الكليب إنه خلانا نشوف شكل لأنغام جديد كله طاقة وبهجة ومرح.. أنغام بعد ما وصفتلنا حيرتها في أسامي حبيبها الكتيرة دلوقتي بتوصف لنا صفاته طيب وامين وصريح".

وتابع آخر يقول: "للأسف دون المستوى انا حبيت أنغام اوي من البوم حالة خاصة جدا بس الأغنية بصراحة مش حلوة"، وأضاف محمود المناخلي قائلًا: "جمالك يا أنغام فى روحك و صوتك مش جسمك .... انا بحب صوتك جدا ... بس اتصدمت لما شوفت لبسك .. أرجعى انغام الى صوتها هو جمالها مش اى حاجة تانية"، فيما استطرد متابع: "دي عايشة حالة تانية خالص لا انفصال مأثر ولا طلاق بيغير مش تقولوا أصالة اللي مش عارفة تعدي ونفسيتها.. حلوة روح المرح في الأغنية يا أنغام".

وكتب وائل نادي قائلًا: "أغنية تليق فعلا ان الراعى بتاعها يكون التيك توك. ده لا غناكى ولا فنك يا انغام"، وتابع "محمد": "الصراحة انصدمت من الاغنية مب من مستوى انغام، وين اغنية حاله خاصة و ياريتك فاهمني !! التغيير و الجرأه لها حدود و خاصة بالمجتمع العربي".

ودونّت رحاب تعليقها قائلة: "التوزيييييع فوق فوق الروووعة واللحن جميل والكلمات مختلفة (يا اعز ما الايام جابت يا شمس عمري اللي ماغابت) بحب انغام في الاغاني الايقاعية وفيها شيء من المرح ... تحياتي من بغداد"، وأردف نهاد إبراهيم: "بقيتى تتفننى ازاى تعرى جسمك احنا بنحب صوتك مش جسمك والاسلوب دا مش هيزود معجبينك بالعكس هيقلو .. الكلمات حلوة بس مش واو اللحن لذيذ لكن مش جديد التصوير عادى واقل م العادى وفكرة الكليب متكررة كتيييير".

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