تعرف على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز MTV Video Music Awards لعام 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقيم أمس حفل توزيع جوائز MTV Video Music Awards لعام 2020 بحضور عدد من نجوم العالم، وخلال الحفل تم تسليم النجمة العالمية ليدى جاجا جائزة MTV TRICON AWARD، كما نالت جاجا جائزة أفضل نجم لهذا العام، فى حين نالت الأغنية التى تعاونت فيها مع اريانا جراند Rain On Me جائزة أفضل أغنية للعام، ونالت الاغنية أيضا جائزة BEST CINEMATOGRAPHY.

فى حين نالت إريانا جراند جائزة أفضل تعاون فنى وذلك عن تعاونها مع جاستين بيبر فى أغنية Stuck with U وهى الأغنية التى فازت أيضا بجائزة BEST MUSIC VIDEO FROM HOME.

وفاز بجائزة أفضل فيديو كليب لهذا العام النجم العالمى the weeknd عن " Blinding Lights " وهى الأغنية التى حصدت أيضا جائزة " BEST R&B " ، أما النجمة العالمية Doja Cat فنالت جائزة أفضل مغنية جديدة لهذا العام .

وفاز فريق bts بجائزة فضل عمل بوب عن On كما نالت نفس الأغنية جائزة BEST K-POP وجائزة " BEST CHOREOGRAPHY " ، و نالت النجمة ميجان ذا ستاليون جائزة أفضل عمل هيب هوب لهذا العام بـ " Savage " ، بينما فاز فريق " كولد بلاي " بجائزة افضل عمل روك من خلال " Orphans " .

وعن جائزة أفضل أغنية للصيف كانت من نصيب أغنية " How You Like That " لفريق " Blackpink " ، بينما نالت تايلور سويفت جائزة أفضل اخراج عن " The Man " .

في حين فازت أغنية مايلي سايروس " Mother’s Daughter " بجائزتين و هما : " BEST EDITING " و " BEST ART DIRECTION " ، بينا فازت دوا ليبا بجائزة " BEST VISUAL EFFECTS" عن " Physical " .