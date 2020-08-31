شكرا لقرائتكم خبر عن شاكيرا وبيكيه يقضيان إجازة عائلية مع أطفالهما فى المالديف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقضى النجمة العالمية شاكيرا إجازتها الصيفية على شواطئ المالديف مع صديقها جيرارد بيكيه، نجم فريق برشلونة الإسبانى، ونشرت مجموعة صور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها "واحدة من أجمل الأماكن على وجه الأرض".



شاكيرا وبيكيه



شاككيرا وبيكيه

وكانت كشفت المغنية الكولومبية الشهيرة شاكيرا، سر عدم زواجها من صديقها الإسبانى نجم كرة القدم، جيرارد بيكيه، خاصة أنهما يعيشان سويا، ولديهما طفلان، فإن شاكيرا تخاف من فكرة الزواج من بيكيه، حيث قالت خلال مقابلة تليفزيونية لها ببرنامج "60 دقيقة" "أخاف بصورة فظيعة من الزواج، لا أريد أن يرانى كزوجة، أفضل أن يرانى كحبيبته وعشيقته".

التقت شاكيرا وصديقها، نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه، في عام 2011 أثناء تصوير الفيديو الخاص بأغنيتها الشهيرة، "واكا واكا"، الذى ضم العديد من لاعبى كرة القدم المحترفين، ووقع الثنائى فى الحب بسرعة كبيرة وكانا معا منذ ذلك الحين.

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شاكيرا



شاكيرا في المالديف

وأوضحت شاكيرا: "لم أكن من عشاق كرة القدم، لذلك لم أكن أعرف من كان، لكن عندما شاهدت الفيديو، أعجبنى، حسنًا، هذا الشخص لطيف، ثم قرر شخص ما ترتيب مقابلة لنا لتقديمنا لبعضنا البعض".



شاكيرا

وعلى الرغم من حقيقة أنهما كانا معًا، ولديهما ولدين، وعلاقة بها الكثير من الالتزام الواضح، إلا أن شاكيرا ترفض رفضًا قاطعًا الزواج من بيكيه.

وقالت شاكيرا :"لكى أخبركم بالحقيقة"، أخاف كثير من الزواج، لا أريده أن يرانى كزوجة".

هذا وتربط شاكيرا علاقة قوية ببيكيه، والذى يصغرها بعشر سنوات، إذ يبلغ بيكيه 32 عاما، فيما تبلغ شاكيرا 42 عاما.