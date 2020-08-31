شكرا لقرائتكم خبر عن ليدى جاجا تخطف الأنظار فى حفل جوائز MTV بأزياء وكمامات غريبة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ليلة غير عادية عاشتها ليدى جاجا بالأمس خلال حفل توزيع جوائز MTV للأغانى المصورة، بعدما تمكنت من التتويج بأكثر من جائزة خلال الحفل منها أفضل فنانة خلال العام، كما تمكنت من خطف الأنظار خلال ظهورها بفضل الكمامات الغريبة التى ارتدتها حيث تميزت بتصميمات بدا أنها استعدت طويلاً كى تظهر بها خلال الحفل مثلما يظهر خلال تلك الصور التى نشرتها عبر حسابها الرسمى على موقع إنستجرام.



ليدي جاجا

كما حثت جاجا متابعيها على الالتزام بالكمامة فى خطابها حينما قالت لجمهورها "ابق آمنًا، ارتدِ قناعًا - إنها علامة على الاحترام".

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ليدي جاجا

على جانب آخر حصلت المغنية الأمريكية تايلور سويفت على جائزة أفضل أغنية مصورة، خلال نفس الحفل عن أغنيتها "ذى مان" وحصل كذلك "ويك إند" على جائزة أفضل فريق غنائى.

وشارك عدد كبير من الفنانين فى إحياء الحفل، إلى جانب ليدى جاجا، من بينهم ميلى سايرس وفريق بى تى إس، بالإضافة إلى فريق "ويك إند".