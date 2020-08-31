شكرا لقرائتكم خبر عن أديل تستعرض جسدها بـ مايوه يحمل علم جمايكا فى كرنفال بلندن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت النجمة العالمية أديل تسعى للفت الأنظار واستعادة الأضواء نحوها من جديد، فتبحث دائما عن طرق مختلفة لإثارة الجدل، حيث فاجأت عشاقها ومحبيها بظهورها لأول مرة بـ مايوه يحمل علم جمهورية جامايكا وبنطلون رياضى، وذلك خلال حضورها أحد الكرنفالات الموجودة فى لندن وهوNotting Hill Carnival، حيث ظهرت بجسد ممشوق بعد أن استطاعت التخلص من وزنها الزائد، ولم تنسى النجمة البالغة من العمر 32 عاما أن تصفف شعرها بـ style جديد عليها مستخدما إكسسوارات شعر بسيطة جعلتها خاطفة للأنظار.

اديل

فقد نشرت أديل هذه الصورة على صفحتها الشخصية على موقع "إنستجرام" والتى تضم أكثر من 38.6 مليون شخص، وقد حصدت الصورة سلسلة طويلة من عبارات الإشادة والثناء حول إطلالتها المذهلة والتى تعتبرها الكثير من النساء إحدى "ترندات الموضة" لهذا العام.

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يذكر أنه بعد سلسلة طويلة من التساؤلات التى وجهت للنجمة العالمية أديل عن موعد إطلاقها لألبومها الغنائى الجديد، كانت المفاجأة بأن النجمة الشابة فى الحقيقة لا تعلم الموعد الحقيقى لإطلاق الألبوم الجديد الذى ينتظره الملايين حول العالم، وكانت الإجابة بمثابة صدمة بالنسبة لقطاع كبير من محبى وعشاق أديل من مختلف الأعمار.

وجاءت هذه التصريحات بعد فترة طويلة من إعلان أديل أن ألبومها الجديد سيطلق فى سبتمبر المقبل بعد تأجيله، ففى شهر فبراير الماضى ظهرت المغنية الشهيرة بمقطع فيديو قصير تؤكد لجمهورها فى حفل زفاف أحد الأصدقاء قائلة "سأطلق ألبومى فى سبتمبر".

من جهته قال جوناثان ديكنز مدير أعمال أديل "لن يتم إطلاق الألبوم فى شهر سبتمبر المقبل، وأنه سيكون جاهزاً عندما يكون جاهزاً، فلا يمكننى تحديد موعد لذلك حتى الآن، نحن لدينا العديد من الأعمال الموسيقية ولكننا مازلنا نعمل عليها حتى الآن".