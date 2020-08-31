شكرا لقرائتكم خبر عن عاصى الحلانى يشيد بلقائه بسفير فنزويلا ونظيره اللبنانى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب النجم اللبنانى عاصى الحلانى، عن سعادته باستضافة خيسوس جريجوريو جونساليس، السفير الفنزويلى فى لبنان، وحرمه، وكذلك إلياس لبس، السفير اللبنانى فى فنزويلا، فى حفل عشاء فى منزله مع مجموعة من الأصدقاء والأحباء، مؤكدا أنها كانت ليلة رائعة مليئة بالحب والمودة.



عاصى الحلانى مع ضيوفه

ونشر الحلانى عبر حسابه على إنستجرام، عدة صور من اللقاء، صحبها بتعليق: "سررت باستضافة سعادة سفير فنزويلا فى لبنان خيسوس جريجوريو جونساليس وحرمه، وسعادة سفير لبنان فى فنزويلا الصديق إلياس لبس، ومجموعة من الأصدقاء والأحباء على العشاء الليلة الماضية، وكانت ليلة رائعة مليئة بالمودة والمحبة".



الحلانى مع زوجته وضيوفه

من ناحية أخرى انتهى المطرب اللبنانى عاصى الحلانى من تسجيل دويتو غنائى جديدة مع ابنه الوليد بعنوان "حبيبى"، من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان عادل العراقى، ومن المقرر أن يتم طرحه ضمن مفاجأة ألبوم عاصى الجديد.

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عاصى الحلانى

واحتفل عاصى مؤخرا بحصد نجاح أغنيته "بعشقك"، التى طرحها على موقع "يوتيوب" منذ أشهر قليلة وصورها على طريقة الفيديو كليب، وتحقيقها 3 ملايين مشاهدة فى وقت قصير، والأغنية من كلمات إيهاب عبد العظيم، ألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.



ضيوف عاصى الحلانى فى منزله

يذكر أن آخر أعمال عاصى الحلانى طرح أغنيتين، الأولى أغنية "رجعتينى لبدايتى"، وهى من كلمات عبير أبو إسماعيل، وألحان حسان عيسى، والثانية "على مين متكلين"، من كلمات ‎طليع حمدان، ألحان ‎عاصى الحلانى، وتوزيع ‎طونى سابا، وماستر ‎محمد المقهور.



صورة تذكارية على هامش حفل العشاء



