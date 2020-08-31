لطفي بوشناق يؤكّد أن الفن والإبداع سر الوجود والحياة

أحيا الفنان لطفي بوشناق حفلاً بمهرجان الحمامات الغنائي بتونس، مؤكدا تشوقه لمقابلة جمهوره، الذي تفاعل معه بحماس كبير.وقال بوشناق، في تصريح صحافي، عقب الحفل، "الفن والإبداع سر من أسرار الوجود والحياة، والجمهور لا يستطيع أن يعيش بدون الفن بكل أشكاله وأنواعه، والحفل حقق نجاحا كبيرا وتفاعلا من الحضور كنت سعيدا جدا به".

وجاء حفل بوشناق مسك الختام في مهرجان الحمامات، الذي انطلق 25 يوليو الماضي، وقدم خلاله باقة مختارة من أجمل أعماله التي تراوحت بين القديم والجديد في عرض انتظره جمهور الحمامات بفارغ الصبر، حتى ان تذاكر السهرة نفدت قبل أسبوع من موعد حفل الاختتام.

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