فيفي تعود للغناء وتكشف أن حفلها الأول في الساحل الشمالي

كشفت الفنانة فيفي عبده عن عودتها إلى الغناء بعد غياب دام أربع سنوات، مؤكدة طرحها ميني ألبوم يتضمن ثلاث أغنيات جديدة، وقالت إنها ستحتفل بصدور الألبوم وسط جمهورها في الساحل الشمالي.

فيفي الغائبة عن عالم الغناء منذ تقديم أغنية "أنا حرة"، عام 2016، أكدت عبر بث مباشر بحسابها على موقع إنستغرام، أنها انتهت من تسجيل ثلاث أغان جديدة، من المقرر طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب قبل الاحتفال وسط جمهورها في أحد الأماكن بالساحل الشمالي.

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وقالت في تعليقها: "الأغاني كلها فيها تفاؤل وسعادة وأمل، وأنا حبيت أختار أغاني بسيطة وخفيفة تفرحنا كده في الأيام السيئة اللي عدت علينا بسبب كورونا، يارب تعجبكم". يذكر أن عبده واجهت الكثير من حملات التنمر بسبب نشر الصور ومقاطع الرقص عبر مواقع التواصل، مادعاها لتوجيه رسالة طالبت فيها كل من يكرهها أو ينتقدها بالابتعاد عنها، مؤكدة أنها لا تصلح للمعاناة وتسعى للرفاهية فقط.

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