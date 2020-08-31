مها المصري تُعلق على زواج تيم حسن ووفاء كيلاني بعد انفصاله عن ديمة بياعة

أكدت الممثلة السورية مها المصري أنها نجمة سلسلة "مرايا" الأولى بلا منازع، لافتة إلى أن ذلك برأي الجمهور، موضحة أنها شكلت ثنائية ناجحة مع الفنان ياسر العظمة، لم تتكرر في مرايا وعلقت: "أنا بفهم عليه من نظرة شو بده".



وأشارت إلى ياسر العظمة صديق عزيز وله فضل عليها في تقديمها بشكل مناسب للجمهور العربي، نافية في نفس الوقت أن تكون قد جمعتهما علاقة حب في بداية مسيرتها الفنية، وقالت إن العظمة متزوج من صديقتها المقربة جدًا.



ولأول مرة تحدثت مها المصري عن أبناء ابنتها ديمة بياعة من زوجها الأول الفنان السّوري تيم حسن، وقالت إن ورد وفهد اجتمعا مع زوجة أبيهم الإعلامية وفاء الكيلاني، مؤكدة أنهم يحبوها جداً ويوجد تواصل دائم.



وعن دعوتها من قبل الإعلامية وفاء الكيلاني بإحدى برامجها، قالت مها المصري: "طبعاً أقبل، وفاء إعلامية كتير شطورة وطلعت معها ببرنامج نورت"، وأعرب عن اسيتئاها من سؤال المقدم في حوارها الصحفي، وقالت: "الدنيا قسمة ونصيب، شو هالحكي، هي مش عدوتي أو عدوة ديمة، الدنيا نصيب"، مؤكدة أن الكيلاني تزوجت من تيم حسن بعد طلاقه من ابنتها ديمة بياعة، وعلقت: "ما أخدت الرجال من حضن مرته.. هاد حقه وحقها".



وعن أعمالها المقبلة لرمضان 2021، صرحت أنه من المفترض العمل على الجزء الثاني من المشروع الدرامي "بروكار"، من أعمال بيئة شامية.دم من أعمال بيئة شامية، حيث يشار أن الفنانة السورية ديمة بياعة لم تنفصل عن زوجها السابق تيم حسن في هدوء، وانما اقترن انفصال الثنائي عام 2012 بعد خلافات كبيرة.

Advertisements



واتهمت ديمة بياعة طليقها بخيانتها مع صديقتها الممثلة السورية نسرين طافش، مشددة على أن تيم اعترف لها بهذه العلاقة، وذلك خلال حلول ديمة ضيفة على برنامج "ولا تحلم" مع الإعلامي اللبناني نيشان، والذي عُرض عام 2014.



واستمر زواج ديمة وتيم لمدة 10 سنوات، وأثمر عن طفلين هما "ورد وفهد"، وأعلن تيم حسن خلال حلوله ضيفاً على برنامج "الحكم" مع وفاء الكيلاني قبل زواجهما، أن اتهام طليقته الممثلة ديمة بياعة له جعل فرص زواجه ضئيلة، وأكد أن سكوته لا يعني أنه على خطأ بل هو حاول أن يدير القصة من ناحيته وأن يتحكم بأمورها، خصوصاً بعد دخول القضاء.

قد يهمك ايضاً:

أول تعليق من تيم حسن على وقف "الهيبة"