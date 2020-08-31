شكرا لقرائتكم خبر عن نادية مصطفى تعلن تعافيها من كورونا بعد 16 يوما فى العزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، تعافيها من فيروس كورونا "كوفيد – 19" بعد 16 يوما فى العزل، مؤكدة أنها عاشت الأيام الماضية فى حالة رعب بعد ظهور أعراض الفيروس، قائلة: "اطمنت على نفسى إنى خفيت".

وقالت نادية، عبر حسابها على فيس بوك: "الحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات، بعد عزلى 16 يوما وتأكدى بعد 3 تحاليل آخرهم كان تحليل اليوم واطمئنانى على نفسى إنى خفيت.. أستطيع أن أخبركم إنى عشت الأيام اللى فاتت فى رعب بعد ظهور أعراض كورونا، الحمد لله حمداً يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه ومهما شكرته مش هوفى".

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نادية مصطفى

وتابعت نادية: "شكراً لله لأنه رزقنى بأولاد برغم وجودهم بعيد بس كانوا معايا 24 ساعة على zoom وBotim فهونوا عليا العزل ورفعوا من معنوياتى، وشكرا كتير أوى لشريك حياتى اللى تفانى فى خدمتى واهتم بأكلى، ودايما كنت بلمح فى عينه الرعب، بس هموت واعرف هو كان مرعوب عليا ولا مرعوب من كورونا، بهزر والله، ربنا يديله الصحة ويخليهولى وبجد تسلم الشدة اللى بتبين معدن الإنسان".

وتابعت نادية: "يارب يخلصنا من الرعب اللى إحنا فيه ويزول هذا الوباء عاجلاً وليس أجلاً بقدرة كن فيكون.. ويحميكوا جميعاً ويحفظكوا من كل شر"، مضيفة: "شكراً جزيلاً لإخواتى وعشرة عمرى الغالى هانى شاكر وتوأم روحه وروحى نهلة حبيبتى".