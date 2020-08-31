شكرا لقرائتكم خبر عن 3 نجوم فى صورة.. شريف منير مع السقا ورزق خلال قضاء إجازتهم الصيفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان شريف منير صورة له تجمعه بالنجوم أحمد السقا وأحمد رزق خلال قضاء عطلتهم الصيفية، مصحوبة بتعليق ساخر عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، قائلا :"آدى يا سيدى الفنانين .. عايشين فى الفتّة .. وبيصيفوا .. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة .. وسايبين الناس فى الحر والقرف .. حرام عليكم .. حِسوا بالناس .. حسبى الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".



شريف منير

ومن ناحية أخرى كان قال النجم شريف منير، أنا إنسان مش مادى يعنى مش هشتغل عشان خاطر الفلوس، والدليل على كلامى إنى قعدت 3 أو 4 سنوات لم أدخل أى أعمال فنية وكان بيجيلى شغل وبرفضه، فموضوع إنى مادى ده مش موجود عندى خالص.



منير والسقا ورزق

وأضاف خلال لقائه فى برنامج "its show time" تقديم الإعلامية مها الصغير، المذاع على قناة cbc، اللى بيشغلنى دايما أكون مأمن بيتى وحياتى، لأن مثلا فى آخر سنين ليا أصحاب كتير ماتوا، فدايما بيشغلنى موضوع الموت وأقول لما أموت ولادى هيعملوا إيه من بعدى، لإنى مش عاوزهم يحتاجوا لحد أو يتعبوا من بعدى.

وتابع "بدأت أفكر فى الموضوع ده بعد ما كبرت شوية، وكمان أنا مش عاوز ولادى يكونوا بعاد عن بعض وبحبهم جدا يكونوا مرتبطين أوى ببعض، والإخوات اللى بيبعدوا عن بعض بيخسروا كتير أوى فأنا بخاف من الحتة دى وعاوزهم دايما مرتبطين ببعض حتى لو مش أشقاء".