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شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الدويتوهات الغنائية.. تامر حسنى يتواجد وحميد الشاعرى الأكثر عددا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الغنائية مؤخرا، قيام عدد من المطربين بالتعاون سويا، لتقديم دويتوهات غنائية في خطوة جديدة لجذب الجمهور، حيث شارك أكثر من مطرب بينهما كيمياء خاصة، في عمل أغنية جديدة، تمثل عودة لهذه النوعية من الأغنيات للجمهور والذي ربما افتقدها لفترة، وشهدت الساحة خلال اليومين الماضيين، قيام النجم تامر حسني بتقديم ديو غنائى مع النجم محمود العسيلى، فيما استحوذ حميد الشاعرى ومطرب المهرجانات حسن شاكوش على الدويتوهات الغنائية، حيث شارك كل منهما آخرين لعمل أكثر من ديو غنائى خلال الفترة الماضية.تامر حسنى ومحمود العسيلى:
طرح النجم تامر حسنى الدويتو الغنائى الجديد "اختراع" الذى يجمعه بالنجم محمود العسيلى، على يوتيوب، وهو من إخراج تامر حسنى، وتم تصويره بشكل كامل في الساحل الشمالى، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.
وشهدت الأغنية تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحها، خاصة أن فكرتها تعد جديدة ومختلفة، كما يساهم من خلالها تامر في إظهار جمال مصر من خلال الكليب، وهي ليست المرة الأولى التى يحاول من خلاله أعماله الفنية في تنشيط السياحة المصرية، خاصة أنه فعل ذلك أيضا من خلال تصويره كليب "ناسيني ليه".مصطفي حجاج ورضا البحراوي:
طرح المطرب مصطفي حجاج بمشاركة المطرب رضا البحراوى ديو غنائى بعنوان"أبويا قال لي زمان"، وهى من كلمات أحمد سامي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، وهندسة صوت هانى محروس، وإخراج محمد عبد الجواد.
كليب زحمة الأيام:
انتهي نجوم التسعينات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، من تصوير كليب جديد يحمل ااسم"زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وويعد صناع الكليب مفاجأة للجمهور حيث يتم عرض مجموعة من الصور للراحلين: سامح العجمي وأشرف سالم .
أحمد شيبة ومحمود الليثى وعبد الباسط حمودة:
انتهى نجوم الأغنية الشعبية الثلاثة "عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة ومحمود الليثى"، من تصوير أغنية بعنوان "حملونى" تتضمنها أحداث فيلم "صابر وراضي"، من بطولة أحمد آدم ورزان مغربى، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.
عمر كمال وأورتيجا :
انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل دويتو غنائى مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع الموسيقى شندى وخليل.
حسن شاكوش وحماده مجدى:
انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد يجمعه بالمطرب حمادة مجدى، ويشاركهما فى الكليب الراقصة جوهرة فى فقرة استعراضية داخل الكليب، والأغنية تحمل اسم "بسكوتاية مقرمشة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.
عمركمال طرح ديو جديد مؤخرا، مع المطرب حسن شاكوش، يحمل اسم "هنعمل لغبطيطا"، وظهر من خلالها شاكوش وعمر بشكل "الجرافيكس" مع الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية.
أحمد سعد وحسن شاكوش:
طرح النجم أحمد سعد دويتو أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.
حميد الشاعري ومصطفى شوقى
نشر الفنان والملحن عصام كاريكا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة تجمعه مع المطرب والملحن حميد الشاعرى، والمطرب مصطفى شوقى ومهندس الصوت أحمد جودة من داخل أحد استوديوهات المهندسين، وأعلن عن الانتهاء من تسجيل ديو جديد يجمع الشاعرى وشوقى فى أغنية بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما.
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