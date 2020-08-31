شكرا لقرائتكم خبر عن موسم الدويتوهات الغنائية.. تامر حسنى يتواجد وحميد الشاعرى الأكثر عددا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الساحة الغنائية مؤخرا، قيام عدد من المطربين بالتعاون سويا، لتقديم دويتوهات غنائية في خطوة جديدة لجذب الجمهور، حيث شارك أكثر من مطرب بينهما كيمياء خاصة، في عمل أغنية جديدة، تمثل عودة لهذه النوعية من الأغنيات للجمهور والذي ربما افتقدها لفترة، وشهدت الساحة خلال اليومين الماضيين، قيام النجم تامر حسني بتقديم ديو غنائى مع النجم محمود العسيلى، فيما استحوذ حميد الشاعرى ومطرب المهرجانات حسن شاكوش على الدويتوهات الغنائية، حيث شارك كل منهما آخرين لعمل أكثر من ديو غنائى خلال الفترة الماضية.

تامر حسنى ومحمود العسيلى:

طرح النجم تامر حسنى الدويتو الغنائى الجديد "اختراع" الذى يجمعه بالنجم محمود العسيلى، على يوتيوب، وهو من إخراج تامر حسنى، وتم تصويره بشكل كامل في الساحل الشمالى، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى.

وشهدت الأغنية تفاعلا كبيرا من جانب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد طرحها، خاصة أن فكرتها تعد جديدة ومختلفة، كما يساهم من خلالها تامر في إظهار جمال مصر من خلال الكليب، وهي ليست المرة الأولى التى يحاول من خلاله أعماله الفنية في تنشيط السياحة المصرية، خاصة أنه فعل ذلك أيضا من خلال تصويره كليب "ناسيني ليه".

مصطفي حجاج ورضا البحراوي:

طرح المطرب مصطفي حجاج بمشاركة المطرب رضا البحراوى ديو غنائى بعنوان"أبويا قال لي زمان"، وهى من كلمات أحمد سامي وألحان عزيز الشافعي وتوزيع إسلام شيبسي، وهندسة صوت هانى محروس، وإخراج محمد عبد الجواد.

كليب زحمة الأيام:

انتهي نجوم التسعينات حميد الشاعرى ومصطفى قمر وهشام عباس وإيهاب توفيق، من تصوير كليب جديد يحمل ااسم"زحمة الأيام"، من كلمات الشاعر الراحل سامى العجمى، وألحان الراحل أشرف سالم، وتوزيع نديم الشاعرى، وويعد صناع الكليب مفاجأة للجمهور حيث يتم عرض مجموعة من الصور للراحلين: سامح العجمي وأشرف سالم .

أحمد شيبة ومحمود الليثى وعبد الباسط حمودة:

انتهى نجوم الأغنية الشعبية الثلاثة "عبد الباسط حمودة وأحمد شيبة ومحمود الليثى"، من تصوير أغنية بعنوان "حملونى" تتضمنها أحداث فيلم "صابر وراضي"، من بطولة أحمد آدم ورزان مغربى، والمقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمود الليثى، وتوزيع باسم منير.

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عمر كمال وأورتيجا :

انتهى المطرب عمر كمال من تسجيل دويتو غنائى مع مطرب المهرجانات أورتيجا بعنوان "صحوبية تعطل"، وهى من كلمات كلوشة، وتوزيع الموسيقى شندى وخليل.

حسن شاكوش وحماده مجدى:

انتهى مطرب المهرجانات حسن شاكوش من تصوير دويتو غنائى جديد يجمعه بالمطرب حمادة مجدى، ويشاركهما فى الكليب الراقصة جوهرة فى فقرة استعراضية داخل الكليب، والأغنية تحمل اسم "بسكوتاية مقرمشة"، وهى من كلمات مصطفى حدوتة، وتوزيع إسلام ساسو.

عمر كمال وحسن شاكوش:

عمركمال طرح ديو جديد مؤخرا، مع المطرب حسن شاكوش، يحمل اسم "هنعمل لغبطيطا"، وظهر من خلالها شاكوش وعمر بشكل "الجرافيكس" مع الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية.

أحمد سعد وحسن شاكوش:

طرح النجم أحمد سعد دويتو أغنية "100 حساب" التى تجمعه بمطرب المهرجانات حسن شاكوش، وهى من كلمات محمود خليفة وألحان أحمد سعد وتوزيع موسيقى إسلام شيبسى.

حميد الشاعري ومصطفى شوقى

نشر الفنان والملحن عصام كاريكا على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك صورة تجمعه مع المطرب والملحن حميد الشاعرى، والمطرب مصطفى شوقى ومهندس الصوت أحمد جودة من داخل أحد استوديوهات المهندسين، وأعلن عن الانتهاء من تسجيل ديو جديد يجمع الشاعرى وشوقى فى أغنية بعنوان "أوتومبيل الحلاوة"، من ألحانه، وكلمات محمد هلال، وتوزيع توما.