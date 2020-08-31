إيرادات الأحد.. "Tenet" الأول و"Ava" في المركز السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تواصل عدد من الأفلام الأجنبية المنافسة على إيرادات شباك التذاكر بدور العرض المصرية، ونجح في الحصول على المركز الأول في إيرادات أمس الأحد 30 أغسطس، فيلم "Tenet" بعد تحقيقه 349 ألفًا و477 جنيهًا.

واحتل المركز الثاني فيلم "black water abyss" بعد تحقيقه 16 ألفًا و630 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثالثة فيلم The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 14 ألفًا و840 جنيها، وحصل على الترتيب الرابع فيلم التحريك "100% wolf" محققًا 11 ألفًا و938 جنيها.

وذهب المركز الخامس لفيلم "Brahms: The Boy 2" وحقق 10 آلاف و702 جنيه، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 10 آلاف و488 جنيها، وفاز بالمركز السابع فيلم "Ava" بطولة Jessica Chastain، محققًا 8 آلاف و561 جنيهًا.

وفي المركز الثامن جاء فيلم "The Iron mask" وبلغ إيراداه 6 آلاف و631 جنيها، واحتل المركز التاسع فيلم "Peninsula" وبلغ إيراده 5 آلاف و351 جنيها.