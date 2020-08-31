راغب علامة يوجه الشكر للرئيس الفرنسي لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجه المطرب اللبناني راغب علامة رسالة شكر للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعدما قرر أن يزور الفنانة فيروز في لبنان.
وكتب "علامة" تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "شكرًا للرئيس الفرنسي المحترم، الذي قرر أن يزور السيدة فيروز، صوت الملائكة على أرضنا، خطوة في منتهى الرقي والأخلاق، ورسالة إلى سياسي السرقة والنهب والإجرام بأنها هي من تمثل لبنان الحقيقي".
وأضاف راغب: "لا صناديق التزوير والطائفية والتسلط والتآمر والشياطين".
وأدرج قصر الإليزيه اسم الفنانة اللبنانية في صدارة برنامج الرئيس الفرنسي خلال زيارته الثانية لبيروت.
وكتب ماكرون في برنامجه عبارة "موعد على فنجان قهوة مع فيروز في انطلياس مساء الاثنين".
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