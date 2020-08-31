شريف منير يعلق بسخرية على صورة تجمعه بـ"السقا" وأحمد رزق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
مازح الفنان شريف منير كل من الفنان أحمد السقا، والفنان أحمد رزق.
ونشر صورة تجمعهم، خلال عطلتهم الصيفية، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وعلق شريف منير على الصورة: "آدي يا سيدي الفنانين.. عايشين في الفتّة.. وبيصيفوا.. ولا حاسين بالناس ولا حاسين بحاجة.. وسايبين الناس في الحَر والقرف.. حرام عليكم.. حِسّوا بالناس.. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا فنانين".
أخر أعمال الفنان شريف منير، مسلسل "ونحب تاني ليه"، الذي عُرض رمضان الماضي، بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، سوسن بدر، تارا عماد، بدرية طلبة، من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري.
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