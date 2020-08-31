إيرادات ضعيفة لـ"الحوت الأزرق" في خامس أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، يوم الأربعاء 26 أغسطس، فيلم "الحوت الأزرق"، ليبدأ المنافسة على إيرادات شباك التذاكر.

وحقق الفيلم في خامس أيام عرضه الأحد 30 أغسطس إيراد قُدر بـ7 آلاف و434 جنيها، ليصل إجمالي ما حققه في 5 أيام 59 ألفا و172 جنيها.

"الحوت الأزرق" تأليف أسامة حسام الدين، إخراج علاء مرسي، بطولة راندا البحيري، نيرمين محسن، حسني شتا، علاء مرسي.