هكذا هنأ المنتج هشام جمال ابنة أحمد زاهر بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: حرص المنتج هشام جمال، على تهنئة الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلادها. ونشر جمال، صورة تجمعه بها عبر حسابه على انستجرام، وعلق: "عيد ميلاد سعيد للجميلة الموهوبة ليلى أحمد زاهر" شاركت ليلى أحمد زاهر في سباق دراما رمضان، بمسلسل "الفتوة" من بطولة ياسر جلال، ومي عمر، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وعدد كبير من النجوم، وسيناريو وحوار ‏هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وإنتاج سينرجي.

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