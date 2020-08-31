صور| مادلين مطر تحتفل بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتفلت الفنانة اللبنانية مادلين مطر بعيد ميلادها، وسط مجموعة من أصدقائها المقربين.

ونشرت مادلين صورًا، من الحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "كلمة شكر قليلة لكل المحبين والأصدقاء اللي بالرغم من الظروف الصعبة اللي عم نمرق فيا بلبنان قدروا يزرعولي فرحة بقلبي وبسمة على شفافي وما نسيوا عيد ميلادي".

وأضافت: "كل سنة بيتحول شهر أغسطس لاحتفاليات متتالية ببيتي من كل أهلي وأصدقائي ومحبيني مشان هيك بطلت عد سنين عمري و صرت بس عد النعم اللي خصني فيا ربي ووجودكن بحياتي اكبر نعمة".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مادلين مطر كان كليبها الجديد "طمن قلبك"، من كلمات سلامة علي، ألحان جان صليبا، وتوزيع ناصر الأسعد، والكليب من إخراج مي إلياس.