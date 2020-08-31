صور.. أروى في حمام السباحة: "كفاية الصيف لحد كده"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر: ظهرت الفنانة والإعلامية اليمنية أروى، داخل حمام السباحة . ونشرت "أروى" الصور عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، وعلقت: "بقالي يومين منقوعة في حمام السباحة، بيتهيألي كفاية جدًا الصيف لحد كده". يذكر أن أروى شاركت في شهر رمضان الماضي مع الفنان رامز جلال ببرنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي عرض على قناة "إم بي سي مصر".

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