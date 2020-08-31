تراند اليوم : الفنانة السعودية وعد تهدد بالانتحار أو الزواج.. لهذا السبب!

هددت الفنانة السعودية وعد متابعيها ومحبيها من خلال السوشيال ميديا بانتحارها أو زواجها والبعد عنهم نهائياً، بسبب عدم سؤالهم عليها أثناء فترة اختفائها عن مواقع السوشيال ميديا، علماً إنها لم تقم بأي نشاط خلال أسبوع مضى من غير توضيح الأسباب.

ونشرت الفنانة وعد فيديو من خلال تطبيق سناب شات قائلة: “أولا السلام عليكم.. ليش ما بتسألون عني ..وأنا بقالي كثير مختفية ..

وما بصور لكم أي شيء.. تبغون أتزوج وأسيبكم .. لا انتحر عشان ما تسألون عليا ولا تهتمون بي”. فيما تفاعل أعداد كبيرة من المتابعين معها وانهالت عليها التعليقات: “ليش أنا حاسس كأنك بتمهيدي لزواج فعلا.. لا والله ما نقدر على فراقك وكتير اشتقنالك..

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مهضومة وعد ان شاء الله يطول عمرك يا قلبي..قولي الأول كنت فين بقالك 6 أيام ما بنعرف عنك شيء”. وسبق وأعربت السعودية وعد عن غضبها الشديد من مواطن قد تقدم لزواج منها بطريقة وصفتها بـ”المهينة”، حيث قام بمعايرتها بلون بشرتها وعمرها ظناً منه أنها ستوافق على الزواج منه لأنه أفضل منها وتقوم وعد بمهاجمته واصفة إياه انه مريض نفسي.

سابقاً نشرت وعد من خلال تطبيق سناب شات: ”تقدملي شخص يريد يخطبني يقولي أنا أبيض منك.. وأصغر منك.. وأهلي ما راح يوافقون بيكي.. بس أنا بريدك وبريد أرتبط بيكي وأتزوجك”.

بينما علقت على هذا الطلب قائلة: “أنت شخص مريض نفسي.. في أي زمن عايش أنت .. كان زمان الأجنبي كفاية عنصرية ومين قالك إني راح أوافق؟”.