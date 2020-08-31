تراند اليوم : شاب يمارس الرذيلة مع فنانة شهيرة وحين ذهبت لإبلاغ الشرطة حدث مالم يكن متوقع !

اضطرت فنانة لبنانية معروفة للجوء للشرطة والقضاء، بتقديم بلاغ ضد عشيقها بعد أن هددها بمجموعة من الفيديوهات التي يظهر فيها وهو يمارس العلاقة الحميمة مع ابنها.

التفاصيل كشفها موقع الفن اللبناني – الذي لم يكشف عن هوية الفنانة-، حيث قال إن الإبن يمارس الشذوذ منذ فترة مع عشيق أمه، إلى أن تحول الأمر إلى فخ لإبتزاز الأم بمبلغ 200 ألف دولار أميركي، وإن لم تسدد هذا المبلغ، سينشر العشيق الفيديوهات الجنسية التي ستحدث بلبلة وتسبب إحراجاً كبيراً للفنانة.

وقبل اللجوء الى القضاء، كانت أرسلت الفنانة بلطجياً الى منزل عشيقها لسرقة هاتفه، لكن العشيق نجح بالفرار بعد أن علم من أهله أن هناك شخصاً غريباً يسأل عنه وينتظره عند مدخل المبنى الذي يقطن فيه.