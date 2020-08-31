هوب سولو تضبط واقعة تحرش.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - تسبب أوليفيير إكوافني، المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان للسيدات، في إثارة الجدل بعد الطريقة التي لامس بها إحدى لاعبات فريقه خلال مواجهة فريق ليون، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.

الدقيقة 80 من زمن المباراة كانت قد شهدت تبديل اللاعبة ساندي بالتيمور بعد أن كان فريقها متأخرا بالنتيجة 0-1، وغادرت اللاعبة البالغة 20 عاما المستطيل الأخضر والتأثر ظهر عليها، عندما قام المدرب بمواساتها بلمسات مشكوك فيها.

هوب سولو

المشهد لم يمر مرور الكرام عند رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالت المدرب انتقادات فورية بدأتها هوب سولو، حارسة المنتخب الأمريكي لكرة القدم للسيدات، التي غردت عبر حسابها على "تويتر" قائلة: "معذرة، ماذا تفعل؟" مرفقة بلقطة المدرب واللاعبة.

هوب سولو

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ورغم إقصاء الفريق الباريسي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد خسارته المباراة بهدف دون رد، إلا أن ردود الفعل تجاه المدرب كانت أكثر غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت باستجواب المدرب.

هوب سولو

هوب سولو

هوب سولو

هوب سولو