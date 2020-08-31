نجمة التزحلق على الجليد آلينا زاغيتوفا تلتحق بمجال جديد

رنا صلاح الدين - التحقت الروسية آلينا زاغيتوفا، البطلة الأولمبية للتزحلق على الجليد، بكلية الإعلام التابعة للأكاديمية الروسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة.

ووفقا للموقع الإلكتروني للمؤسسة التعليمية، فقد حصلت المتزحلقة على شهادة الثانوية العامة هذا الصيف وستخضع لبرنامج دراسي جامعي حول "الإنتاج والثقافة السياسية".

آلينا زاغيتوفا

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آلينا هي بطلة أولمبية وحائزة على الميدالية الفضية في أولمبياد 2018 في بيونغ تشانغ، كما تحمل الميدالية الذهبية لبطولة العالم وأوروبا ونهائي سباق الجائزة الكبرى.

آلينا زاغيتوفا

يذكر أن آلينا البالغة من العمر 18 عاما، فازت بجميع الألقاب الممكنة في التزحلق الفني على الجليد، وقررت في ديسمبر 2019، تعليق مسيرتها الاحترافية، والمشاركة في عرض "الجميلة النائمة" لبطلة التزحلق الفني على الجليد سابقا، تانيانا نافكا زوجة دميتري بيسكوف المتحدث الرسمي باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

آلينا زاغيتوفا