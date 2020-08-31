جيرارد بيكيه يهرب من أزمات برشلونة إلى أحضان شاكيرا.. صور

رنا صلاح الدين - ظهر النجم الإسباني جيراد بيكيه، مدافع فريق برشلونة، وهو يقضي وقتا ممتعا مع صديقته شاكيرا، في الوقت الذي يعيش فيه النادي أزمة كبيرة على ضوء المستجدات الأخيرة التي بدأت بتعيين رونالد كومان مدربا للفريق، مرورا برغبة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في الرحيل.

النجمة العالمية شاكيرا، شاركت متابعيها عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة مع صديقها، مدافع برشلونة، بيكيه، وهما يحتضنان بعضهما البعض.

الصورة أظهرت لحظات استجمام الثنائي على أحد الشواطئ، والتي أشارت المطربة الكولومبية إلى أنها في المالديف.

بيكيه وشاكيرا

بيكيه، كان قد طالب بإجراء تغييرات سريعة في نادي برشلونة، بعد خسارة الفريق المدوية أمام بايرن ميونيخ 2-8 في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

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بيكيه وشاكيرا

صاحب الـ33 عاما، كان من المرشحين لمغادرة الفريق الكتالوني، لكن المدرب الجديد كومان، استقر على الحفاظ عليه واستمراره مع "البلوجرانا".

بيكيه وشاكيرا

بيكيه وشاكيرا

بيكيه وشاكيرا