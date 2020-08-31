يكاترينا كيريلشيفا رئيسة قناة سيسكا موسكو تثير غضب الجماهير.. صور

رنا صلاح الدين - أصبح هاشتاج "ارحلي كيريلشيفا" باللغة الروسية، الأكثر رواجا على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" وهو مخصص للصحفية يكاترينا كيريلشيفا، رئيسة قناة CSKA TV، والذي طالبها فيه جمهور النادي الروسي بترك منصبها.

يكاترينا كيريلشيفا

وبحسب "روسيا اليوم" فقد بدأت القصة عندما أبدى بعض معجبي نادي العاصمة الروسية "سيسكا موسكو" عدم رضاهم عن المحتوى الذي تقدمه قناة تسيسكا التلفزيونية، وعلى وجه الخصوص، مقاطع الفيديو "الرتيبة" حسب رأيهم، حيث يتم تمثيل لاعبي كرة القدم أو المدربين بواسطة دمى كرتونية.

يكاترينا كيريلشيفا

وبعد منشور محرج آخر، علقت كيريلشيفا على تغريدة أحد المشجعين انتقد فيها محتوى القناة، بقولها: "ماذا بعد؟ تتم كتابة التعليقات بواسطة أشخاص ليس لديهم ما يفعلونه عادة، لا إهانة، هذا رأيي الشخصي".

يكاترينا كيريلشيفا

وتابعت: "أنت الآن تقوم بالتعليق خلال ساعات العمل، لماذا؟ تويتر هو جزء من عملي، أما أنت أين تعمل؟ احسب عدد الإعجابات والمشاهدات وعدد مرات المشاهدة لجميع المواد".

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رد كيريلشيفا أثار غضب مشجعي نادي تسيسكا باعتبار مشجعي النادي متشردين بلا عمل، ليطلقوا هاشتاج طالبوا برحيلها.. وعلق أحد المغردين بقوله: "لماذا يتم الاحتفاظ بشخص لا يقدر جماهير ناديه؟ اليوم هذه السيدة تجاوزت الحدود".

يكاترينا كيريلشيفا

وكتب آخر: "اليوم فقط أدركت أنه طوال 16 عاما كنت أشجع فيها النادي، وأسافر مع الفريق عبر روسيا وأوروبا، كنت أفعل ذلك فقط لأنه ليس لدي ما أفعله، شكرا لك".

وأصبحت كيريلشيفا البالغة 38 عاما رئيسة لقناة CSKA TV في عام 2017.

يكاترينا كيريلشيفا

يكاترينا كيريلشيفا