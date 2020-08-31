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أغرب هدايا تلقاها الأمير تشارلز في حفل زفافه

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رنا صلاح الدين - تلقى الأمير تشارلز والأميرة ديانا خلال حفل زفافهما حوالي 6 آلاف هدية، إلا أن بعضا كان غريبا.

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صحيفة "ميرور" البريطانية، ذكرت أنه بعد وفاة الأميرة ديانا في حادث سير مأساوي، تزوج الأمير تشارلز من كاميلا في حفل زفاف أقيم في قاعة "وندسور غيلدهول"، يوم السبت في الـ9 من شهر أبريل عام 2005، وتبعه حفل رسمي لاستقبال المدعوين في قلعة "وندسور".

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الصحيفة أشارت إلى أن هذا الزفاف سبقه عدة قواعد غريبة، حيث أنه في الدعوات التي أرسلت إلى حوالى 800 شخص ذُكر أن استخدام الكاميرات والهواتف أمر محظور، ولكن القاعدة الأشد غرابة كانت حظر هدايا الزفاف.

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96694d1522.jpgالأمير تشارلز

وأضافت أن السبب في عدم تلقي الهدايا هو تجنب الأمير تشارلز الإحراج الذي قد تتسبب به بعض منها كما حصل معه ومع الأميرة ديانا يوم زفافهما، حيث أنه بعد زواجهما ورد أن الزوجين أحرقا أو تخلصا من الكثير من الأغراض الغريبة بين الهدايا البالغ عددها 6 آلاف هدية، والتي تضمنت فرشتي أسنان باللونين الوردي والأزرق.

6333de5a46.jpgالأمير تشارلز

b3bbddac3a.jpgالأمير تشارلز

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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