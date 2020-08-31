- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - لا تزال أزمة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة، مع إدارة النادي مشتعلة، حيث يرغب اللاعب في ترك النادي بعد سلسلة من النتائج المخيبة للفريق خلال الفترة الماضية.
الفنان المعروف باسم "تي في بوي"، رسك صورة للنجم ليونيل ميسي بزي تشي جيفارا على صندوق توصيلات كهربائية في ساحة كاتالونيا بمدينة برشلونة الإسبانية.
ليونيل ميسي
الرسم، الذي صنعه الفنان على ورقة قام بلصقها لاحقا على صندوق التوصيلات، يحمل شعار "وداعا أيها القائد"، ويجسد لاعب كرة القدم مرتديا سترة عسكرية خضراء وقبعة سوداء عليها نجمة حمراء ووشاح أحمر وسيجار في الفم بخلفية عبارة عن قلب أحمر.
ليونيل ميسي
الفنان الإيطالي المقيم في برشلونة قال إن هذا الرسم الجديد جاء لتكريم ميسي نيابة عن جميع مشجعي برشلونة.
"تي في بوي" أكد أن الرسم ليس له طابع سياسي، بل يسعى من ورائه لإبراز أن ميسي كان قائدا لبرشلونة.
كانت هذه تفاصيل خبر ليونيل ميسي بملابس جيفارا في ساحة كاتالونيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.